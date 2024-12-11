Возбуждено уголовное дело в отношении петербуржца, подозреваемого в истязании пожилой матери

86-летняя женщина, в силу возраста, находясь в беспомощном состоянии, не могла оказать сопротивление злоумышленнику.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в истязании пожилой матери. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, мужчина с 1 октября 2024 года по 3 января 2025 года, находясь в жилом доме на проспекте Космонавтов, используя незначительные поводы, систематически избивал свою 86-летнюю мать, жительницу блокадного Ленинграда. Женщина, в силу возраста, находясь в беспомощном состоянии, не могла оказать сопротивление злоумышленнику. Возбуждено уголовное дело по п."г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) в отношении петербуржца.

Мужчина 12 января задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Следствием решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании ему меры пресечения.

Следствием инициирован вопрос о передаче для дальнейшего расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) в отношении этого же фигуранта, из отдела дознания УМВД России по Московскому району.

Ранее Бастрыкин обратил внимание на дело об истязании блокадницы.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу