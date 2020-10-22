  1. Главная
Двое детей, которых систематически избивал отчим в Сланцах, изъяты из семьи
Сегодня, 10:28
Малышей поместили в медицинское учреждение, им ничего не угрожает.

Органы системы профилактики Сланцевского района провели обследование условий жизни двоих детей 2023 и 2024 годов рождения, которых систематически избивал отчим. Как сообщили в прокуратуре Ленобласти, решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности. 

Детей изъяли из семьи и поместили в медицинское учреждение, им ничего не угрожает. Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле прокурора Сланцев. 

Напомним, 23-летнего мужчину задержали следователи, в отношении него возбуждено уголовное дело по пп. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ. В ближайшее время злоумышленнику предъявят обвинение. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Новосибирской области подозревается в совершении противоправных действий в отношении школьниц из Петербурга. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти 

Теги: истязание, сланцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

