Сегодня, 12:30
По факту истязания двоих детей в Сланцах возбуждено уголовное дело

23-летний подозреваемый систематически избивал детей супруги 2023 и 2024 годов рождения.

Мужчину подозревают в истязании детей в Сланцах. Следователи Кингисеппа возбудили уголовное дело по пп. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Следствие утверждает, что 23-летний подозреваемый систематически избивал двоих детей супруги 2023 и 2024 годов рождения. Злоумышленника задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мать получила 3,5 года колонии за систематические издевательства над сыном. 

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: истязание детей, сланцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

