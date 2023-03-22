По факту истязания двоих детей в Сланцах возбуждено уголовное дело

23-летний подозреваемый систематически избивал детей супруги 2023 и 2024 годов рождения.

Мужчину подозревают в истязании детей в Сланцах. Следователи Кингисеппа возбудили уголовное дело по пп. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Следствие утверждает, что 23-летний подозреваемый систематически избивал двоих детей супруги 2023 и 2024 годов рождения. Злоумышленника задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мать получила 3,5 года колонии за систематические издевательства над сыном.

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти