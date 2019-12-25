При пожаре в Сланцах едва не погиб мужчина
Сегодня, 9:21
Сотрудники МЧС России спасли мужчину во время пожара в Сланцах на улице Шахтерской Славы в Ленинградской области. Возгорание возникло в квартире на кухне в многоэтажке накануне в 23:47. 

Площадь пожара составила 9 квадратных метров. В горящем жилище оказался собственник, его оперативно вывели оттуда. Кроме того, на улицу эвакуировали еще четверых соседей с верхних этажей. На месте работал личный состав 145-й пожарной части Сланцевского отряда ГКУ "Леноблпожспас". 

Ранее на Piter.TV: пожар на территории Большая Каменка в Петербурге унес жизни двух человек. К месту происшествия были направлены 14 спасателей и три единицы техники. Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас" 

