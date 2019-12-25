При пожаре в Сланцах едва не погиб мужчина

Сотрудники МЧС России спасли мужчину во время пожара в Сланцах на улице Шахтерской Славы в Ленинградской области. Возгорание возникло в квартире на кухне в многоэтажке накануне в 23:47.

Площадь пожара составила 9 квадратных метров. В горящем жилище оказался собственник, его оперативно вывели оттуда. Кроме того, на улицу эвакуировали еще четверых соседей с верхних этажей. На месте работал личный состав 145-й пожарной части Сланцевского отряда ГКУ "Леноблпожспас".

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"