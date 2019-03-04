В Сланцах мужчину подозревают в убийстве знакомого

В Сланцах в Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Как сообщили в СК РФ, тело 36-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти нашли 5 мая на улице Жуковского.

В совершении преступления изобличен знакомый погибшего 25 лет, он задержан и допрашивается. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

