В Хабаровском крае пара получила 20 лет колонии за убийство и истязание дочери

Ребенок скончался от крайней степени истощения.

Судебная инстанция в Хабаровском крае приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину и женщину за истязание и убийство двухлетней дочери. Соответствующее заявление сделали перед журналистами представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета России. Предоставленные гособвинением доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении местных жителей из города Комсомольск-на-Амуре.

Приговором суда виновным назначено наказание по совокупности преступлений в виде 20 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания мужчине в исправительной колонии строгого режима, женщине - в колонии общего режима. пресс-служба СК РФ по региону

Известно, что подсудимые признаны виновными по пунктам "г, д, е" части 2 статьи 117, части 3 статьи 127, статье 156, пунктах "в, д, ж" части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет об истязании, незаконном лишении свободы, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и убийстве. Государственное обвинение полагает, что фигуранты расследования соорудили конструкцию, которая не позволяла ребенку двигаться, сидеть и стоять в полный рост. Мужчина и женщина не осуществляли за девочкой никакого необходимого ухода. Кроме этого злоумышленники с июля по октябрь 2024 года лишали потерпевшую еды и воды, либо кормили ее в минимальном количестве. В результате такого поведения у ребенка наступила смерть от крайнего истощения организма.

