В Калининграде продлили домашний арест директору нацпарка "Куршская коса"

Анатолий Калина будет находиться дома под стражей до 13 июля.

Ленинградский районный суд города Калининграда продлил домашний арест директору национального парка "Куршская коса" Анатолию Калине. Его обвиняют в незаконной вырубке лесных насаждений на территории нацпарка, говорится в сообщении Калининградского областного суда. Уточняется, что пока что такое постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Следствие полагает, что обвиняемый совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами организовал на территории нацпарка незаконную вырубку деревьев в объеме свыше 150 кубометров на площади в один га. В дальнейшем там планировалось разместить частные сооружения, возводимые в интересах знакомого мужчины. Бизнесмен планировал устроить на участке коммерческое проживание туристов.

Продлена мера пресечения в виде домашнего ареста с сохранением ранее установленных судом ограничений до 13 июля 2026 года в отношении директора.... обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений с использованием своего служебного положения в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору). сообщение инстанции

Государственное обвинение полагает, что в результате особо охраняемой природной территории федерального значения, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, был причинен материальный ущерб в размере свыше 12,7 миллионов рублей. В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен. По месту его жительства оперативника ми проведен обыск. В рамках расследования в отношении ряда сообщников, которые могли участвовать в преступной схеме по незаконной вырубке лесных насаждений и сокрытии следов незаконных деяний, проводятся следственные мероприятия. В частности, подозреваемый, чтобы скрыть следы, пропустил на территорию национального парка специализированную технику для корчевания пней от срубленных деревьев, вывоза древесины и выравнивания участка. Предположительно, он лично контролировал выполняемые действия.

Фото: Следственный комитет России, УФСБ России по региону