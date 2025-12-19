СК назвал причину задержания директора нацпарка "Куршская коса"

Директор национального парка "Куршская коса" Анатолий Калина задержан. Соответтсвующее заявление сделали представители пресс-службы Следственного комитета России. В надзорном ведомстве уточнили, что должностное лицо совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами на территории природной зоны организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев в объеме свыше 150 кубометров на площади около одного гектара. В дальнейшем на участке планировалось размещение комплекса частных сооружений для коммерческого размещения туристов.

Как полагает следствие, в результате указанных действий особо охраняемой природной территории федерального значения, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, причинен ущерб в размере свыше 12,7 миллиона рублей. пресс-служба СК РФ по региону



Подозреваемый задержан, допрошен, по месту жительства проведен обыск. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора федерального государственного учреждения "Национальный парк "Куршская коса" по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - добавили в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.

Фото и видео: Следственный комитет России