Александр Бастрыкин рассказал о том, что коллективный Запад забывает собственную историю освобождения от фашизма.

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение в уничтожении памятников советским воинам заместителю председателя Европейской комиссии, главе верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Кае Каллас, а также государственному секретарю Государственной канцелярии Эстонии Таймару Петеркопу и министру культуры Литвы Симонасу Кайрису. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" соделался глава российского надзорного ведомства Александр Бастрыкин. Интервью главы СК РФ было посвящено 15-летию со дня образования ведомства.

Мы видим, как уничтожаются памятники советским воинам на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Германии, Болгарии, Молдове, Чехии, Австрии, Швейцарии и других странах. Причем около половины советских мемориальных объектов уничтожены по решению должностных лиц органов власти этих государств, остальные повреждены русофобами и националистами. Александр Бастрыкин, глава СК РФ

В общей сложности следователи России возбудили 164 уголовных дела об уничтожении советских памятников за рубежом. Александр Бастрыкин уточнил, что правящие элиты ряда иностранных государств слишком быстро забыли значимые события и роль советского народа в освобождении Европы от фашизма, а теперь пытаются дискредитировать Москву.. Следственный комитет России продолжает давать правовую оценку у фактам преступлений за границей, связанных с посяганием на историческую память и отечественные традиционные духовно-нравственные ценности.

Напомним, что еще в феврале 2024 года Кая Каллас, находясь в должности премьер-министра Эстонии, а также местный государственный секретарь Таймар Петеркоп были объявлены правоохранительными органами России в розыск по уголовной статье.

Каллас заявила, что сейчас самое время начать пить, пишут СМИ.

Фото: YouTube / Munich Security Conference

