В МИД ЕС оценили события Нового года.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Кая Каллас заявила западным депутатам о том, что мир находится в таком состоянии, что сейчас самое время начать пить. Соответствующий окмментарий сделали журналисты из иностранного издания Politico со ссылкой на собственные источники. При этом в материале говорится о том, что бывший премьер-министр Эстонии сама не является большим ценителем алкоголя. Два неназванных эксперта в публикации заметили, что об этом Кая Каллас говорила в рамках рабочей встречи с политическими группами в Европейском парламенте после того, как местные законодатели начали поздравлять друг друга с Новым годом. Коллеги подчеркнули, что из-за недавних событий в мире 2026 год пока что нельзя назвать счастливым.

Каллас заявила лидерам политических групп в Европейском парламенте, что, хотя она обычно мало пьет, учитывая события в мире, возможно, сейчас самое время начать пить. статья в Politico

Авторы материала отметили, что примерно в это же время руководители внешнеполитического ведомства Гренландии и Дании Вивиан Моцфельдт и Ларс Лёкке Расмуссен встречались с американскимвице-президентом Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем США Марко Рубио по поводу территориальной принадлежности острова, о претензиях на который заявляет президент-республиканц из Белого дома Дональд Трамп.

Фото: YouTube / DRM News

Фото: