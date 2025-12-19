Каллас: НАТО может развеять опасения по Гренландии после слов Трампа

В МИД ЕС оценили стремление Белого дома получить контроль над датским островом.

Глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас на фоне слов американского президента-республиканца Дональда Трампа заявила публично о том, что Североатлантический военный альянс в состоянии развеять опасения Дании и международных союзников по поводу безопасности Гренландии. Таким образом иностранная чиновница прокомментировала в интервью немецкому телеканалу Welt выступление лидера Белого дома, в котором политик утверждал, что Вашингтон так или иначе получит территорию острова. Дополнительно Дональд Трамп заявлял, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай.

Гренландия принадлежит её гражданам. Если есть опасения по поводу безопасности острова, НАТО способно развеять эти опасения. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Европейская представительница напомнила СМИ о том, что Гренландия имеет стратегическое значение для региона. Около данного острова находятся подводные кабели, а подо льдом там располагаются редкоземельные элементы. Кая Каллас подчеркнула, что сейчас США остаются самым большим союзником для Европейского союза. Однако чиновница признала факт того, что на текущий момент "партнерство находится в трудной фазе".

