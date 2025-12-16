В Петербурге скончался лидер рок-группы "Опасные соседи" Глеб Малечкин

Информация о прощании будет объявлена дополнительно.

В возрасте 62 лет ушёл из жизни Глеб Малечкин, бессменный лидер, гитарист и вокалист ленинградской рок-группы "Опасные соседи". О печальном известии сообщила в социальной сети "ВКонтакте" продюсер коллектива Ольга Король-Бородюк.

В своём некрологе она поделилась тёплыми воспоминаниями о музыканте, отметив его харизму и любовь к жизни. С детства Малечкин был лидером, играл в футбол и хоккей, прекрасно плавал, любил лес и рыбалку.

Группа "Опасные соседи", исполнявшая музыку в жанрах рок-н-ролл и бабблгам-панк, была основана зимой 1983 года. Широкая известность пришла к коллективу в 1987–1988 годах после успешных выступлений на рок-фестивалях в Прибалтике и родном Ленинграде. Несмотря на то что состав команды неоднократно менялся, Глеб Малечкин всегда оставался её ядром. Информация о прощании будет объявлена дополнительно.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге скончался известный архитектор и реставратор Андрей Гунич.

Фото: Pxhere