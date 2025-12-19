Фицо призвал заменить Каллас на посту верховного представителя ЕС

По его словам, организация не может своевременно реагировать на кризис.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал заменить Каю Каллас на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Об этом он заявил в интервью местному телеканалу TA3.

По словам Фицо, на посту верховного представителя ЕС должен быть другой человек. Фицо отметил, что организация не может своевременно реагировать на кризис. Он также добавил, что у ЕС нет собственного мнения по событиям, которые происходят в мире. Напомним, Кая Каллас занимает пост верховного представителя с декабря 2024 года. До этого она была премьер-министром Эстонии.

Скажу это первый раз и вслух: мы должны заменить высокого представителя Европейского союза по международной политике госпожу Каллас. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Фото: YouTube / Televízia ta3