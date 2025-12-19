Россия стала четвертым по объемам поставщиком газа в ЕС

Всего по итогам минувшего года ЕС импортировал 313,6 млрд кубометров газа.

Россия стала четвертым по объемам поставщиком газа в Евросоюз по итогам 2025 года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на анализ данных аналитической компании Bruegel.

Всего по итогам минувшего года ЕС импортировал 313,6 млрд кубометров газа. Из них 37,99 млрд были куплены у России. Этот показатель стал на треть меньше, чем в 2024 году. Тогда объем российского газа составил 54,5 млрд кубометров. Доля России на местном рынке снизилась до 12,1%.

Больше всего газа в ЕС экспортировала Норвегия. Объем поставок составил 97,1 млрд кубометров. На страну пришлось 31% всего импортированного газа. Второе место занимает США (82,9 млрд кубометров). Топ-3 рейтинга замкнул Алжир (38,6 млрд).

Фото: pxhere.com