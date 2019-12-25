Россия и Литва подписали новое соглашение о транзите газа в Калининград

Новый договор будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Компания "Газпром" и литовский оператор системы передачи газа Amber Grid подписали новое соглашение о транзите российского газа через территорию Литвы в Калининград. Об этом сообщили в пресс-службе литовской компании.

Новый договор будет действовать до 31 декабря 2030 года. Он придет на смену старому, который действовал 10 лет. По условиям нового соглашения, цены на услуги определяются Государственным советом по регулированию энергетики Литвы. Кроме того допустимый уровень доходов литовской стороны на 2026 год составляет около 30 млн евро.

В Amber Grid отметили, что в период действия нового соглашения обеспечивается возможность использования мощностей в размере 10,5 млн кубометров в сутки в точке выхода в Калининградскую область. Также сообщается, что коммерческая торговля российским газом по-прежнему будет невозможна в соответствии с требованиями закона.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не сможет получать достаточно газа без поставок из РФ.

