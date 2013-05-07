Невский проспект встал из-за переворота иномарки

Сегодня в 13:57 на Невском проспекте столкнулись две иномарки. В результате удара один из автомобилей перевернулся на крышу. К счастью, в ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства аварии. Движение по одной из полос Невского проспекта в настоящий момент перекрыто.
Ранее PIter.TV сообщал, что кокаин и две боевые гранаты нашли у петербуржца на Серебристом бульваре.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все