  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Невский проспект встал из-за переворота иномарки
Сегодня, 16:03
186
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Движение по одной полосе перекрыто.

Сегодня в 13:57 на Невском проспекте столкнулись две иномарки. В результате удара один из автомобилей перевернулся на крышу. К счастью, в ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства аварии. Движение по одной из полос Невского проспекта в настоящий момент перекрыто.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, машина перевернулась
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии