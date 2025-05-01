В Ленинградской области стартовала "Вахта Памяти – 2026"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о начале "Вахты Памяти – 2026". В акции, которая продлится до конца года, будут участвовать свыше 2500 добровольцев.

Только за последние три года на территории региона обнаружены и захоронены останки более 9,3 тысячи погибших в годы Великой Отечественной войны. Благодаря работе поисковиков удалось установить свыше 640 имён павших воинов.

Для потомков это особенный момент, которого ждали годами. Когда человек числился пропавшим без вести, в семье всегда оставалась тишина: без ответа, без места, куда можно прийти и проститься, без понимания, как всё было. Это сильное чувство, когда спустя десятилетия родной человек возвращается домой. Война не закончится, пока не будет захоронен последний солдат Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Губернатор также выразил отдельную благодарность депутату Государственной Думы от партии "Единая Россия" Ольге Занко за совместную работу по увековечению памяти жертв геноцида советского народа.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге с воинскими почестями перезахоронили 95 солдат.

Фото: Telegram / "Админка Ленобласти"