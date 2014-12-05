На мемориале "Синявинские высоты" открыли "Вахту памяти"

Именно отсюда, с мест кровопролитных сражений, развернутых в борьбе за освобождение Ленинграда, начался автопробег под лозунгом "Никто не забыт, ничто не забыто".

Торжественное открытие всероссийской патриотической акции "Вахта памяти" в Ленинградской области состоялось на мемориальном комплексе "Синявинские высоты" в Кировском районе.

Мероприятие посетили председатель Законодательного Собрания региона Сергей Бебенин, заместитель губернатора, курирующий комитет по охране культурного наследия, Владимир Цой, а также член Государственной Думы РФ Светлана Журова.

Именно отсюда, с мест кровопролитных сражений, развернутых в борьбе за освобождение Ленинграда, начался автопробег под лозунгом "Никто не забыт, ничто не забыто". Акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев просят не прикреплять георгиевские ленты к авто. Председатель комитета по печати и связям со СМИ Владимир Рябовол высказал пожелание жителям Петербурга проявлять уважение к традиционному символу празднования Дня Победы. ОВиновник рекомендовал гражданам воздерживаться от закрепления символов на транспортных средствах и призвал соблюдать традиционные правила ношения ленты, подчёркивая необходимость размещать её на левой стороне груди.

Фото: Правительство Ленобласти