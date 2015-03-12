Петербуржцев просят не прикреплять георгиевские ленты к авто

Владимир Рябовол призвал соблюдать традиционные правила ношения ленты, подчёркивая необходимость размещать её на левой стороне груди.

Председатель комитета по печати и связям со СМИ Петербурга Владимир Рябовол высказал пожелание жителям Петербурга проявлять уважение к традиционному символу празднования Дня Победы — георгиевской ленточке. Обращаясь к участникам пресс-конференции ТАСС, чиновник рекомендовал гражданам воздерживаться от закрепления символов на транспортных средствах.

Владимир Рябовол призвал соблюдать традиционные правила ношения ленты, подчёркивая необходимость размещать её на левой стороне груди.

Хочу обратить внимание, чтобы к этому символу нашей победы все относились по достоинству, с честью и внутренней гордостью. Очень не хочется, чтобы этот символ размещался где-то на элементах автомобиля. Относитесь к нему с соответствующей памятью и данью уважения. Владимир Рябовол, председатель комитета по печати и связям со СМИ Петербурга

Организаторы отмечают, что распространением георгиевских ленточек займутся волонтеры патриотического движения "Волонтёры Победы" совместно с Комитетом по молодёжной политике и взаимодействии с общественными организациями. Акция стартовала предыдущей неделей и продлится до самого праздника Победы.

Получить сувенирную ленточку возможно в муниципальных учреждениях, расположенных в каждом административном округе, а также рядом с крупными станциями метрополитена. Планируется раздача около 675 тысяч экземпляров символов великой Победы.

Ранее мы сообщили о том, что дорожники высадили "Аллею Памяти" на Южной широтной магистрали.

Фото: Piter.TV