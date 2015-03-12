Дорожники высадили "Аллею Памяти" на Южной широтной магистрали

Строительство крупных инфраструктурных объектов нередко помогает открывать новые страницы истории.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории строительства Южной широтной магистрали появилась "Аллея памяти", посвящённая защитникам Ленинграда. Инициаторами акции стали дорожные строители и поисковые отряды города.

На месте, где во время Великой Отечественной войны проходили ожесточённые бои, высадили 43 яблони — по числу обнаруженных здесь останков советских солдат. Также на территории установлен памятный камень с надписью: "Героям Ленинграда от дорожников Санкт‑Петербурга".

В церемонии приняли участие вице-губернатор Николай Линченко, сотрудники Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, представители администраций, поисковых объединений и крупнейших дорожных организаций, включая АО "ВАД", ГК "Возрождение", АО "Буер", ГК "АБЗ-1", АО "Трест" и ООО "СК "Орион плюс".

Строительство крупных инфраструктурных объектов нередко помогает открывать новые страницы истории. Так, в ходе работ по подготовке участка для Южной широтной магистрали были найдены останки 43 красноармейцев, погибших при обороне Ленинграда. Поисковые группы совместно со строителями бережно провели работы по их обнаружению и идентификации.

Район работ имеет особое историческое значение: рядом с Пулковскими высотами и Варшавской железной дорогой с сентября 1941 года проходила линия фронта. Попытки советских войск вернуть утраченные позиции продолжались до января 1944 года, и о масштабах потерь до сих пор известно далеко не всё.

Во время акции также почтили память дорожников времён войны. Их вклад в Победу был огромным: за годы боевых действий было построено свыше миллиона метров мостовых сооружений и восстановлено порядка 100 тысяч километров дорог. Это обеспечивало передвижение войск и проведение операций на фронтах.

Аллея памяти будет ежегодно благоустраиваться работниками дорожной отрасли Петербурга. Зона озеленения расположена вблизи Южной широтной магистрали, которая соединит Волхонское, Петербургское и Московское шоссе. Протяжённость новой дороги составит около 7 километров, запланировано строительство от четырёх до шести полос движения, тротуаров, велосипедных дорожек, остановочных пунктов и трёх транспортных развязок через железнодорожные пути. Пропускная способность трассы превысит 49 тысяч автомобилей в сутки.

Также ко Дню Победы полиция Петербурга запустила видеопроект.

Фото и видео: КРТИ