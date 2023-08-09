Ко Дню Победы полиция Петербурга запустила видеопроект

Вышло уже четыре выпуска, посвященных героям, чьими именами названы улицы Северной столицы.

Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области запустили серию видеороликов, посвященных героям Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы города.

Первый выпуск, вышедший 27 января, был приурочен ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады и рассказывал о поэтессе Ольге Берггольц. В новом эпизоде старший инспектор специального полка полиции капитан Павел Карпела поделился историей своей бабушки — Евгении Георгиевны Стасюк, героически защищавшей Колпино в 1941 году. Ее именем названа одна из улиц города.

Ранее в рамках проекта уже вышли ролики о Маршале Советского Союза Леониде Говорове и главном маршале авиации Александре Новикове. Проект призван сохранить память о подвигах защитников Отечества и познакомить жителей города с историями людей, чьи имена носят улицы Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщал, что вместе с главой города Александром Бегловым и участниками СВО петербуржцы привели в порядок военные мемориалы и высадили 80 ив — по числу лет, прошедших со дня Победы.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области