Полиция накрыла наркоферму с 31 кустом конопли в частном доме под Петербургом
Сегодня, 16:34
Задержанный — 50-летний житель Лужского района с полным комплектом оборудования.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти обнаружили и ликвидировали наркотическую плантацию в частном домовладении 50-летнего жителя Мшинского сельского поселения. При обыске было изъято 31 растение конопли, 428 граммов свежесорванного каннабиса и специализированное оборудование для выращивания.

Задержанный, ранее судимый местный житель, на допросе пояснил, что выращивал наркосодержащие растения исключительно для личного употребления. Однако эту версию предстоит проверить в ходе следственных действий. Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по статьям 228 (незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических средств) и 231 (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства) УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ до решения суда об избрании меры пресечения.

Ранее Piter.TV сообщал, что неизвестный напал на фельдшера скорой помощи во время вызова на Народной улице.

Фото: Piter.TV

