Неизвестный напал на фельдшера скорой помощи во время вызова на Народной улице

Медик с травмами средней тяжести госпитализирован после нападения во время вызова на Народной улице

Полиция Невского района разыскивает мужчину, напавшего на фельдшера скорой помощи во время вызова на Народной улице. Как сообщили в персс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 28 ноября около 11:00 у дома №100 по Народной улице.

По предварительной информации, 27-летний фельдшер был избит пациентом во время оказания медицинской помощи. После нападения злоумышленник скрылся с места происшествия. Медик с травмами средней степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение.

В 13:18 в полицию Невского района поступило официальное сообщение о произошедшем. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения на медработника. Правоохранительные органы принимают меры к установлению и задержанию подозреваемого.

Фото Piter.TV