После смертельного ДТП на трассе "Нарва" под Петербургом возбуждено уголовное дело

В Волосовском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на 17-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Как сообщают правоохранительные органы, 53-летний водитель автомобиля Kia совершил наезд на несовершеннолетнюю около 18:00 на 61-м километре автодороги "Нарва".
От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Расследование установило, что водитель только в 2025 году 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Трагедия на трассе "Нарва" вновь актуализировала вопрос о необходимости ужесточения контроля за водителями, систематически нарушающими правила дорожного движения. Расследование обстоятельств ДТП продолжается.
Фото: Piter.TV
