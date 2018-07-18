После смертельного ДТП на трассе "Нарва" под Петербургом возбуждено уголовное дело

Водитель с 15 штрафами за год сбил насмерть 17-летнюю девушку на пешеходном переходе.

В Волосовском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на 17-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Как сообщают правоохранительные органы, 53-летний водитель автомобиля Kia совершил наезд на несовершеннолетнюю около 18:00 на 61-м километре автодороги "Нарва".

От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Расследование установило, что водитель только в 2025 году 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Трагедия на трассе "Нарва" вновь актуализировала вопрос о необходимости ужесточения контроля за водителями, систематически нарушающими правила дорожного движения. Расследование обстоятельств ДТП продолжается.

