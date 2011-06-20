Двое погибли в тяжелой аварии с грузовиками и автобусом на Московском шоссе

Смертельное столкновение парализовало движение на въезде в Петербург.

На Московском шоссе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух грузовиков и автобуса. По данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 20:50. Водитель грузовика Volvo, следовавший в сторону города, столкнулся со стоявшими на выделенной полосе автобусом ПАЗ и грузовиком КАМАЗ. Рядом с транспортом находились водители, которые в этот момент меняли колеса.

В результате столкновения погибли водитель автобуса и водитель КАМАЗа. Мужчины скончались на месте происшествия. На опубликованных фотографиях видно, что под удар попали маршрутный автобус и машина технической помощи.

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства аварии. По данным сервиса "Яндекс Пробки", движение по Московскому шоссе в районе ДТП существенно затруднено. Пробка превышает 3 километра и тянется от населенного пункта Ям-Ижора.

Фото: Piter.TV