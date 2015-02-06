Под колеса авто в Приморском районе попал молодой лось

Животное получило тяжелые травмы.

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в котором пострадал молодой лось. Кадром с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.

Утром 27 ноября у перекрестка Ивинской улицы и Коннолахтинской дороги животное выбежало на проезжую часть. Его сбил водитель легкового автомобиля. Лось получил тяжелые травмы, пишет 78.ru: у него повреждены внутренние органы, зафиксированы и переломы ног. Пострадавшего забрали ветеринары.

Кроме того, по словам участника аварии, у машины разбилась фара, раскололся бампер. Из-за ДТП с лосем также столкнулись автобус и еще одна "легковушка". Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер