В ДТП с экскаватором в Гатчине пострадал водитель SEAT
Сегодня, 11:45
Мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители Гатчинского района проводят проверку по факту аварии в Гатчине. Утром 25 ноября на Фрезерной улице 40-летний водитель SEAT выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с экскаватором-погрузчиком 47-летнего мужчины, уточнили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В ДТП пострадал управлявший иномаркой, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и детали происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии с автомобилем "скорой" и "легковушкой" в Колпино пострадали два медика. ДТП произошло на перекрестке улицы Веры Слуцкой и проспекта Ленина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гатчина, дтп
