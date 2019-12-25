В ДТП с экскаватором в Гатчине пострадал водитель SEAT

Мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители Гатчинского района проводят проверку по факту аварии в Гатчине. Утром 25 ноября на Фрезерной улице 40-летний водитель SEAT выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с экскаватором-погрузчиком 47-летнего мужчины, уточнили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ДТП пострадал управлявший иномаркой, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и детали происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии с автомобилем "скорой" и "легковушкой" в Колпино пострадали два медика. ДТП произошло на перекрестке улицы Веры Слуцкой и проспекта Ленина.

Фото: Piter.TV