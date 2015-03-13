В аварии с автомобилем "скорой" и "легковушкой" в Колпино пострадали два медика

Их госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии со скорой медицинской помощью в Колпино. По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 24 ноября на перекрестке улицы Веры Слуцкой и проспекта Ленина столкнулись служебная машина и легковой автомобиль.

В результате ДТП двое работников бригады "скорой" получили травмы, их госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

