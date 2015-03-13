В поселке Ушаки столкнулись Lada и Volkswagen

В результате водитель отечественной машины оказался зажат.

В поселке Ушаки в Тосненском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти 24 ноября.

На автодороге столкнулись автомобили Lada и Volkswagen, которые двигались в попутном направлении. В результате водитель отечественной машины оказался зажат, его деблокировали спасатели Тосно и передали сотрудникам скорой помощи. Кроме того, были отключены АКБ. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что стали известны подробности ДТП у поселка Назия с пострадавшими подростками. Водительница Lada Largus не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с "Газелью".

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти