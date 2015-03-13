  1. Главная
В поселке Ушаки столкнулись Lada и Volkswagen
Сегодня, 13:02
В результате водитель отечественной машины оказался зажат.

В поселке Ушаки в Тосненском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти 24 ноября. 

На автодороге столкнулись автомобили Lada и Volkswagen, которые двигались в попутном направлении. В результате водитель отечественной машины оказался зажат, его деблокировали спасатели Тосно и передали сотрудникам скорой помощи. Кроме того, были отключены АКБ. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что стали известны подробности ДТП у поселка Назия с пострадавшими подростками. Водительница Lada Largus не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с "Газелью". 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

