Сегодня, 15:25
415
Стали известны подробности ДТП у поселка Назия с пострадавшими подростками

Водительница Lada Largus не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

Правоохранители начали проверку по факту ДТП, в котором пострадали дети. Напомним, авария произошла утром 21 ноября. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, возле станции Жихарево 63-летняя водительница автомобиля Lada Largus не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там женщина столкнулась с "Газелью" мужчины 30 лет. 

Травмы получили девочки-подростки 13-15 лет из "легковушки", их госпитализировали. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти эвакуатор зацепил лапой автомобиля подростка, который шел по тротуару, а потом скрылся. Юноша скончался на месте происшествия. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

