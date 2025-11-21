Стали известны подробности ДТП у поселка Назия с пострадавшими подростками

Водительница Lada Largus не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

Правоохранители начали проверку по факту ДТП, в котором пострадали дети. Напомним, авария произошла утром 21 ноября.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, возле станции Жихарево 63-летняя водительница автомобиля Lada Largus не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там женщина столкнулась с "Газелью" мужчины 30 лет.

Травмы получили девочки-подростки 13-15 лет из "легковушки", их госпитализировали.

Видео: пресс-служба МВД России

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти