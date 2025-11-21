Стали известны подробности ДТП у поселка Назия с пострадавшими подростками

Правоохранители начали проверку по факту ДТП, в котором пострадали дети. Напомним, авария произошла утром 21 ноября.
По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, возле станции Жихарево 63-летняя водительница автомобиля Lada Largus не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там женщина столкнулась с "Газелью" мужчины 30 лет.
Травмы получили девочки-подростки 13-15 лет из "легковушки", их госпитализировали.
Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти эвакуатор зацепил лапой автомобиля подростка, который шел по тротуару, а потом скрылся. Юноша скончался на месте происшествия.
Видео: пресс-служба МВД России
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все