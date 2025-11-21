  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:12
133
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Эвакуатор насмерть сбил юношу в деревне Яльгелево

0 0

Подросток скончался на месте происшествия.

В деревне Яльгелево накануне вечером произошло смертельное ДТП. По факту аварии полицейские проводят проверку. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на улице Голованова 54-летний водитель эвакуатора Isuzu Forward зацепил лапой автомобиля 11-летнего подростка, который шел по тротуару, а потом скрылся. Юноша скончался на месте происшествия. 

Через час виновника ДТП поймали сотрудники Госавтоинспекции по месту жительства в этой же деревне, он был доставлен в отдел для разбирательства. 

Ранее на Piter.TV: бетонные блоки, упавшие с грузовика, заблокировали проезд на КАД Петербурга. На месте работали оперативные службы, экипажи ГИБДД и автокран, никто не пострадал. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: смертельное дтп, яльгелево
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии