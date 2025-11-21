Эвакуатор насмерть сбил юношу в деревне Яльгелево

Подросток скончался на месте происшествия.

В деревне Яльгелево накануне вечером произошло смертельное ДТП. По факту аварии полицейские проводят проверку.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на улице Голованова 54-летний водитель эвакуатора Isuzu Forward зацепил лапой автомобиля 11-летнего подростка, который шел по тротуару, а потом скрылся. Юноша скончался на месте происшествия.

Через час виновника ДТП поймали сотрудники Госавтоинспекции по месту жительства в этой же деревне, он был доставлен в отдел для разбирательства.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти