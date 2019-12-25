  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бетонные блоки, упавшие с грузовика, заблокировали проезд на КАД Петербурга
Сегодня, 15:27
180
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Бетонные блоки, упавшие с грузовика, заблокировали проезд на КАД Петербурга

0 0

На месте работали оперативные службы, экипажи ГИБДД и автокран.

На Кольцевой автодороге Петербурга около дамбы произошло ДТП, в результате которого был заблокирован съезд №1 развязки "Бронка". 

Днем 19 ноября с грузового автомобиля упали пять бетонных блоков. К счастью, никто не пострадал. На месте работали оперативные службы, экипажи ГИБДД и автокран для ликвидации последствий аварии. В районе съезда образовывался затор, сейчас движение на участке свободно. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что пожилая женщина погибла в аварии в Каменногорске. 

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, кад, кзс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии