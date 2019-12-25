Бетонные блоки, упавшие с грузовика, заблокировали проезд на КАД Петербурга

На месте работали оперативные службы, экипажи ГИБДД и автокран.

На Кольцевой автодороге Петербурга около дамбы произошло ДТП, в результате которого был заблокирован съезд №1 развязки "Бронка".

Днем 19 ноября с грузового автомобиля упали пять бетонных блоков. К счастью, никто не пострадал. На месте работали оперативные службы, экипажи ГИБДД и автокран для ликвидации последствий аварии. В районе съезда образовывался затор, сейчас движение на участке свободно.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что пожилая женщина погибла в аварии в Каменногорске.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти