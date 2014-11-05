Пожилая женщина погибла в аварии в Каменногорске

Пенсионерку сбил водитель Iveco.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Выборгском районе Ленобласти.

По данным МВД России, днем 18 ноября на Ленинградском шоссе в Каменногорске 64-летний водитель автомобиля Iveco, при движении задним ходом по дворовой территории, наехал на 79-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход скончалась на месте от полученных травм.

Управлявший иномаркой в этом году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 13 раз.

Фото: Piter.TV