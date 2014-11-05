  1. Главная
Пожилая женщина погибла в аварии в Каменногорске
Пенсионерку сбил водитель Iveco.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Выборгском районе Ленобласти.

По данным МВД России, днем 18 ноября на Ленинградском шоссе в Каменногорске 64-летний водитель автомобиля Iveco, при движении задним ходом по дворовой территории, наехал на 79-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход скончалась на месте от полученных травм. 

Управлявший иномаркой в этом году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 13 раз. 

Ранее мы рассказывали о том, что возле Ульяновки под Петербургом столкнулись Hyundai и Ford. 

Фото: Piter.TV 

