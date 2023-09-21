  1. Главная
Возле Ульяновки под Петербургом столкнулись Hyundai и Ford
Сегодня, 8:44
В настоящее время информации о пострадавших нет.

На трассе в районе поселка Ульяновка произошло ДТП. Как рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти, утром 19 ноября столкнулись автомобили Hyundai и Ford. 

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно провели отключение АКБ машин. В настоящее время информации о пострадавших нет, все обстоятельства и причины аварии устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что молодой водитель Dodge наехал на девушку-подростка в Приозерске. В результате ДТП ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

