Возле Ульяновки под Петербургом столкнулись Hyundai и Ford

На трассе в районе поселка Ульяновка произошло ДТП. Как рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти, утром 19 ноября столкнулись автомобили Hyundai и Ford.

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно провели отключение АКБ машин. В настоящее время информации о пострадавших нет, все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что молодой водитель Dodge наехал на девушку-подростка в Приозерске. В результате ДТП ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти