Молодой водитель Dodge наехал на девушку-подростка в Приозерске

Правоохранители проводят проверку по факту аварии в Приозерске. Пострадала несовершеннолетняя, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 16 ноября на улице Ленина 19-летний водитель автомобиля Dodge, при проезде пешеходного перехода, сбил 17-летнюю девушку. В результате ДТП ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Управлявший иномаркой в этом году был привлечен к административной ответственности за нарушения ПДД 17 раз. Все обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV