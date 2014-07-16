  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Молодой водитель Dodge наехал на девушку-подростка в Приозерске
Сегодня, 10:59
118
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Молодой водитель Dodge наехал на девушку-подростка в Приозерске

0 0

В результате ДТП ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии в Приозерске. Пострадала несовершеннолетняя, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 16 ноября на улице Ленина 19-летний водитель автомобиля Dodge, при проезде пешеходного перехода, сбил 17-летнюю девушку. В результате ДТП ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

Управлявший иномаркой в этом году был привлечен к административной ответственности за нарушения ПДД 17 раз. Все обстоятельства и детали случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: пенсионерка, которую сбил водитель Mazda на улице Егорова, получила 250 тыс. рублей компенсации. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, приозерск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии