  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пенсионерка, которую сбил водитель Mazda на улице Егорова, получила 250 тыс. рублей компенсации
Сегодня, 9:48
227
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пенсионерка, которую сбил водитель Mazda на улице Егорова, получила 250 тыс. рублей компенсации

0 0

В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению 76-летней женщины. В декабре 2023 года на улице Егорова при движении задним ходом ее сбил водитель автомобиля Mazda СХ-5, рассказали в надзорном ведомстве. 

В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести. А мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами. Но виновник аварии отказался добровольно возместить причиненный вред. 

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с водителя компенсации морального вреда в размере 250 тыс. рублей. Требования удовлетворены, пенсионерка уже получила средства. 

Ранее на Piter.TV: за три дня в Петербурге и Ленобласти произошло более 1,2 тыс. ДТП. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, компенсация, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии