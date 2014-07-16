Пенсионерка, которую сбил водитель Mazda на улице Егорова, получила 250 тыс. рублей компенсации

В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению 76-летней женщины. В декабре 2023 года на улице Егорова при движении задним ходом ее сбил водитель автомобиля Mazda СХ-5, рассказали в надзорном ведомстве.

В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести. А мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами. Но виновник аварии отказался добровольно возместить причиненный вред.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с водителя компенсации морального вреда в размере 250 тыс. рублей. Требования удовлетворены, пенсионерка уже получила средства.

Ранее на Piter.TV: за три дня в Петербурге и Ленобласти произошло более 1,2 тыс. ДТП.

Фото: Piter.TV