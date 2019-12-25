  1. Главная
За три дня в Петербурге и Ленобласти произошло более 1,2 тыс. ДТП
В области случилось 311 аварий.

В Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти поделились статистикой по ДТП в регионе за период с 14 по 16 ноября. 

В городе произошло 948 аварий, в 11 из них были пострадавшие. Травмы получили 11 человек. В области случилось 311 дорожно-транспортных происшествий, с пострадавшими – 13 аварий. Ранены 15 человек, в том числе трое детей. Трое получили травмы, несовместимые с жизнью. 

Ранее на Piter.TV: на юге Петербурга столкнулись трамвай и автобус. К счастью, никто не пострадал. 

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

