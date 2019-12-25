На юге Петербурга столкнулись трамвай и автобус

На месте аварии образовывался затор, сейчас движение осуществляется в штатном режиме.

На пересечении Купчинской улицы и улицы Ярослава Гашека в Петербурге произошло ДТП с общественным транспортом. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам горожан, утром 17 ноября трамвай протаранил автобус. На месте аварии образовывался затор, сейчас движение осуществляется в штатном режиме. К счастью, никто не пострадал.

Виновником происшествия стал водитель автобуса, который не пропустил трамвай при повороте. Все детали случившегося устанавливаются.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер