Сегодня, 8:10
В аварии с погрузчиком в Тосненском районе погиб водитель Exeed

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ.

В Тосненском районе Ленобласти накануне вечером произошло смертельное ДТП. Как рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор", решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ. 

Предварительно, на 33-м километре трассы "Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга" водитель Exeed 1972 года рождения столкнулся с двигавшимся в попутном направлении погрузчиком. В результате погиб управлявший Exeed, его пассажирка 2010 года рождения госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести. Водитель погрузчика не пострадал. 

Ранее на Piter.TV: водитель Daewoo, сбивший велосипедистку на Типанова, предстанет перед судом. 

Видео, фото: Telegram / Дорожный инспектор 

