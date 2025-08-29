В ДТП под Гатчиной погибли мотоциклист и 11-летний мальчик на велосипеде

Водитель мотоцикла без прав наехал на ребёнка на "зебре".

Полиция Гатчинского района проводит проверку по факту смертельного ДТП, в котором погибли оба участника — взрослый и несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Днём 10 мая в городском посёлке Сиверский Гатчинского района 38-летний водитель мотоцикла Honda двигался по шоссе Крамского в сторону проспекта Героев. У дома 9/3 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода он совершил наезд на 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде не спешившись. После столкновения байкер потерял управление и врезался в столб.

В результате аварии оба участника — и ребёнок, и мотоциклист — скончались на месте происшествия от травм, несовместимых с жизнью.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель мотоцикла не имел водительского удостоверения категории "А". Кроме того, за период 2025–2026 годов он получил 19 штрафов за нарушения правил дорожного движения, 18 из которых — за превышение скорости. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

