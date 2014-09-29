  1. Главная
Сегодня, 10:59
Водитель Daewoo, сбивший велосипедистку на Типанова, предстанет перед судом



Женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ. Как рассказали в надзорном ведомстве, фигурант, управляя автомобилем Daewoo, при повороте на улицу Типанова сбил велосипедистку. Женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. 

В результате ДТП 56-летней пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью. Дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: виновница смертельного ДТП на Приморском шоссе предстанет перед судом. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

