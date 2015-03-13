Виновница смертельного ДТП на Приморском шоссе предстанет перед судом

Женщина выехала на "встречку", где столкнулась с машиной Renault.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины, которой вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ноябре 2024 года фигурантка, управляя автомобилем Datsun на Приморском шоссе, выехала на полосу встречного движения, где при повороте на Авиационную улицу врезалась в Renault. В результате 69-летний водитель Renault скончался в больнице от полученных повреждений.

Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV