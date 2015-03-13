  1. Главная
Виновница смертельного ДТП на Приморском шоссе предстанет перед судом
Сегодня, 10:29
Женщина выехала на "встречку", где столкнулась с машиной Renault.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины, которой вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. 

В ноябре 2024 года фигурантка, управляя автомобилем Datsun на Приморском шоссе, выехала на полосу встречного движения, где при повороте на Авиационную улицу врезалась в Renault. В результате 69-летний водитель Renault скончался в больнице от полученных повреждений. 

Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе М-10 под Петербургом погиб водитель Hyundai Solaris. 

Фото: Piter.TV 

