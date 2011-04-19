На трассе М-10 под Петербургом погиб водитель Hyundai Solaris

Мужчина не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения.

На 664-м километре федеральной трассы М-10 "Россия" в Тосненском районе Ленинградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 56-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на опору освещения.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. На месте работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Спасатели поисково-спасательного отряд города Тосно с помощью гидравлического инструмента деблокировали погибшего мужчину и передали сотрудникам полиции. В настоящее время по факту происхождения проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО