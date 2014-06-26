Водитель Mitsubishi задержан после смертельного ДТП на трассе "Скандинавия"

Пассажирка автомобиля Renault Logan скончалась на месте от полученных травм.

Полиция возбудила уголовное дело и задержала 63-летнего водителя автомобиля "Mitsubishi Outlander" после смертельного ДТП на 35-м километре автодороги "Скандинавия" у поселка Лесогорский. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла 7 ноября около 14:00.

По предварительной информации, водитель Mitsubishi неправильно выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над автомобилем и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Renault Logan. В результате ДТП 67-летняя пассажирка "Renault" получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась в карете скорой помощи во время проведения реанимационных мероприятий.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель Mitsubishi задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая техническое состояние транспортных средств.

Фото: Piter.TV