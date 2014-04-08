Петербургская школьница сходила за мороженым и лишила семьи 700 тыс. рублей

"галантные" мошенники обманом посадили девочку в такси, а после начали вымогать у её отца ещё 300 тыс. рублей.

Полиция Калининского района Санкт-Петербурга разыскивает преступников, причастных к похищению 12-летней школьницы и хищению 700 тысяч рублей с банковской карты ее родителей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вечером 6 ноября девочка ушла в магазин за мороженым с картой матери и не вернулась домой.

Сначала неизвестные убедили ребенка по телефону снять с карты родителей 700 тысяч рублей, затем вызвали для нее такси до улицы Есенина для передачи денег курьеру. После этого на телефон отца девочки начали поступать сообщения с требованием 300 тысяч рублей и видео с изображением дочери в автомобиле.

Спустя десять минут после этого девочка позвонила отцу и сообщила, что она вышла из такси у дома 220 по Московскому проспекту и ждет его, отмечается в сообщении. Прибывшими нарядами полиции ребенок был найден и передан родителям. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полиция устанавливает личность таксиста и всех причастных к преступлению.

Ранее Piter.TV сообщал, что пожар в автосервисе Мурино уничтожил ангар и повредил пять автомобилей.

Фото: Piter.TV