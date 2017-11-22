Пожар в автосервисе Мурино уничтожил ангар и повредил пять автомобилей

В результате возгорания на проспекте Авиаторов Балтики полностью сгорело здание площадью "квадратов".

Крупный пожар произошел сегодня в автосервисе на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино. По информации пресс-службы ГКУ "Леноблпожспас", полностью уничтожен одноэтажный ангар площадью 150 квадратных метров и примыкавшая металлическая бытовка.

Важной особенностью происшествия стало повреждение пяти легковых автомобилей, находившихся на территории сервиса. Как отмечают специалисты, транспортные средства пострадали не от прямого воздействия огня, а от высокой температуры — в зоне пожара сложились критические термические условия.

На тушение были оперативно направлены расчеты 147-й пожарной части Всеволожского отряда "Леноблпожспас" и 94-й ПСЧ федеральной противопожарной службы. В настоящее время устанавливаются причины возгания и точный размер ущерба. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Фото: Telegram / ГКУ "Леноблпожспас"