Суд в Петербурге арестовал одного из обвиняемых в убийстве Новака

Обвиняемого в деле об убийстве Романа Новака и его жены арестовали в Петербурге.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста для одного из обвиняемых в убийстве криптоинвестора Романа Новака и его супруги Анны, погибших в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, под стражу заключен Константин Шахт. Следствие считает его одним из организаторов преступления. Ему предъявлено обвинение по пунктам "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — "Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Шахт был задержан 6 ноября, а уже на следующий день ему предъявили официальное обвинение. "Возражал против удовлетворения ходатайства следователя. Процесс проходил в закрытом режиме. Срок меры — до 28 декабря 2025 года (1 месяц 23 суток)", — уточнили в пресс-службе.

Свою вину обвиняемый не признает. Помимо Шахта, в деле фигурируют Юрий Шарыпов и Владимир Далекин, которых следствие также считает причастными к организации и исполнению убийства. Кроме того, задержаны четверо предполагаемых пособников преступления.

Расследование продолжается, следственные органы устанавливают все обстоятельства и мотивы произошедшего.

Фото: Piter.tv