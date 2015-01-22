В Петербурге мать получила 3,5 года колонии за систематические издевательства над сыном

На суде петербурженка частично признала вину, заявив, что "два раза ударила сына по ягодицам в воспитательных целях" и отрицала систематические побои.

В Петербурге Ленинский районный суд вынес приговор 36-летней Татьяне Мусилович, признав её виновной в жестоком обращении с собственным ребёнком. Женщина осуждена по статьям 117 и 156 УК РФ — истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Как уточнил "Петербург2", на протяжении почти трёх лет — с октября 2021 по август 2024 года — Мусилович систематически применяла насилие к своему десятилетнему сыну. Поводом для агрессии служили любые проявления непослушания. По данным суда, женщина неоднократно била мальчика руками и ремнём, в том числе по голове, а однажды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укусила ребёнка за руку.

Кроме того, мать пренебрегала своими обязанностями по уходу и воспитанию: оставляла мальчика без присмотра, не обеспечивала необходимыми вещами и учебными материалами, устраивала скандалы и драки в его присутствии.

На суде Мусилович частично признала вину, заявив, что "два раза ударила сына по ягодицам в воспитательных целях" и отрицала систематические побои. Суд не принял эти доводы, сочтя вину доказанной.

По приговору суда Татьяна Мусилович проведёт 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима и выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv