Названы самые популярные и редкие имена для новорожденных в Ленобласти

Абсолютными лидерами в 2026 году стали София и Михаил.

Стало известно, как чаще всего родители Ленинградской области называют своих новорожденных детей. Абсолютные лидеры в 2026 году – София и Михаил, сообщил 9 июня губернатор Александр Дрозденко. Кроме того, популярны имена Анна, Василиса, Ева, Варвара, Ксения, Александр, Марк, Тимофей, Артем и Дмитрий.

Среди редких имен у мальчиков – Лазарь, Кузьма, Лука, Назар и Клементий, а у девочек – Анора, Мадлена, Вевея, Иванна, Лали, Мальвина и Манэ.

Напоминаю, что ребенка можно родить в любом регионе, но зарегистрировать правильнее в нашей родной Ленинградской области. Одна строчка в свидетельстве о рождении откроет доступ ко всем региональным мерам поддержки. Александр Дрозденко, губернатор

Ранее мы рассказывали о том, что жилищные сертификаты получили 10 петербургских семей.

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