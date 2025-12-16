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Названы самые популярные и редкие имена для новорожденных в Ленобласти
Сегодня, 11:25
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Названы самые популярные и редкие имена для новорожденных в Ленобласти

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Абсолютными лидерами в 2026 году стали София и Михаил.

Стало известно, как чаще всего родители Ленинградской области называют своих новорожденных детей. Абсолютные лидеры в 2026 году – София и Михаил, сообщил 9 июня губернатор Александр Дрозденко. Кроме того, популярны имена Анна, Василиса, Ева, Варвара, Ксения, Александр, Марк, Тимофей, Артем и Дмитрий. 

Среди редких имен у мальчиков – Лазарь, Кузьма, Лука, Назар и Клементий, а у девочек – Анора, Мадлена, Вевея, Иванна, Лали, Мальвина и Манэ. 

Напоминаю, что ребенка можно родить в любом регионе, но зарегистрировать правильнее в нашей родной Ленинградской области. Одна строчка в свидетельстве о рождении откроет доступ ко всем региональным мерам поддержки. 

Александр Дрозденко, губернатор 

Ранее мы рассказывали о том, что жилищные сертификаты получили 10 петербургских семей. 

Фото: pxhere 

Теги: дети, имена
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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