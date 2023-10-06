Две женщины в больнице после смертельной аварии с опрокидыванием под Гатчиной

Мужчина погиб на месте, две женщины госпитализированы.

Полиция Гатчинского района Ленинградской области проводит проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое случилось вечером 14 мая. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 23:00 на 30-м километре автодороги "Стрельна — Кипень — Гатчина" 39-летний водитель автомобиля "БМВ 125i" не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Его пассажирки — 32-летняя женщина в тяжёлом состоянии и 24-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести — госпитализированы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

